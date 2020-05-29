Аваков отреагировал на бандитские разборки перевозчиков в Броварах

Полиция уже задержала 10 человек, массовые задержания продолжаются.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции определения квот перевозчиков".

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить", - написал министр в Twitter.

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По словам Авакова, полиция уже задержала 10 человек, массовые задержания продолжаются.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - считает министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая в 7:15 в Броварах около сотни людей устроили разборки в стиле "90-х" со стрельбой посреди жилых домов. Отмечается, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 10 участников конфликта, открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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