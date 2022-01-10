Наркотики из организма мужчины изъяли, сейчас он находится под стражей.

В Украине будут судить бразильца, который в собственном желудке ввез почти 1 кг кокаина.

Как сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении иностранного гражданина по факту контрабанды около 1 кг наркотического средства из Бразилии в Украину (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, гражданин Федеративной Республики Бразилия, намереваясь заработать денежные средства, в июле 2021 года контрабандным путем ввез в Украину из Бразилии в собственном организме 90 капсул, заполненных кокаином.

"Указанный гражданин собственноручно заполнил таможенную декларацию в международном аэропорту "Борисполь", в котором отметил отсутствие на момент прохождения таможенного контроля товаров, перемещение которых через государственную границу Украины ограничено или запрещено. Однако, по результатам проведения комплекса следственных и процессуальных действий работниками УСБУ и прокуратуры противоправные действия иностранца на территории Украины прекращены, а почти 1 кг наркотического средства, которое обнаружено с помощью специального оборудования, изъято", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что иностранец находится в условиях следственного изолятора, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также"Кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара стерилизуютКак сообщал УНИАН, ранее на пляж в Испании влетело судно с наркотиками: контрабандистов ловили отдыхающие.

Британка пыталась накормить обезьяну кокаином и смыла ее в унитаз.

А прохожие на пляже в Британии нашли почти тонну кокаина.

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