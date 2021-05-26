Находка оценивается в более чем 3 миллиарда гривень.

На побережье Восточного Суссекса в Великобритании прохожие наткнулись почти на тонну кокаина.

Как сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), две партии наркотиков были расфасованы в водонепроницаемые пакеты и прикреплены к спасательным жилетам.

Прохожие вызвали полицию. Тесты отобранных образцов показали положительные результаты на кокаин. Впереди полная судебно-медицинская экспертиза.

Общий вес найденных наркотиков, по предварительной информации, 960 кг. На улицах Великобритании такое количество кокаина можно было бы продать примерно за 80 млн фунтов стерлингов (около 3,1 млрд грн).

Правоохранители считают, что наркотик произвели в Южной Америке, однако пока непонятно, как он попал на британский пляж и куда его планировали доставить.

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Перевод: Катерина Комолова