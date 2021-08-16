Пляжники перестали купаться, загорать и бросились ловить нарушителей.

На пляже в испанской Гранаде отдыхающие случайно оказались участниками задержания наркоконтрабандистов после того, как судно с более чем 700 кг наркотиков вынесло на берег.

Морская полиция заметила небольшое подозрительное судно у пляжа Мелисена, пишет The Guardian. То в свою очередь понадеялось сбежать и на полном ходу направилось к береговой линии, не обращая внимания на людей в воде и на песке.

В итоге судно влетело на пляж, едва не сбив купающуюся женщину. Под звуки сирен полиции из него выскочили двое мужчин и стали бежать. Тогда около дюжины пляжников - многие из них были в плавках и бикини - бросились в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин и повалить с ног.

"Он был похож на выпущенное из клетки животное. Он не знал, куда деться, потому что был окружен со всех сторон", - рассказал очевидец происходящего.

Через несколько минут прибыла и полиция. К тому времени одни отдыхающие вместе с дежурным полицейским уже удерживали схваченного контрабандиста, пока другие посетители пляжа, бросив развлечения, пытались выследить второго. Как сообщается, его задержали вскоре неподалеку.

— Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021

После того как правоохранители увели с пляжа первого задержанного, люди направились к судну, чтобы посмотреть, что на борту. Там они обнаружили более двух десятков аккуратно завернутых пакетов.

Позже полиция рассказала, что это были более 700 кг каннабиса, и поблагодарила пляжников за смелые действия.

"Спасибо всем, потому что без вас это было бы невозможно", - заявили правоохранители.

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Автор: Катерина Комолова