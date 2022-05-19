Сейчас задержанному объявлено о подозрении, планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали брата экс-народного депутата Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах.

Как сообщает пресс-служба СБУ, этот родственник бывшего депутата-предателя, инициатора "новороссии" и соратника бывшего президента Виктора Януковича пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

"Он был уверен в быстрой победе РФ: ждал оккупации региона и обещанную ему должность главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задание дестабилизировать ситуацию в регионе через серию взрывов на объектах инфраструктуры. СБУ установила контроль за ним еще на первичном этапе и предотвратила эти планы", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

По данным следствия, мужчина жил в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь с братом, который скрывался в РФ.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 3 мая Офис генпрокурора проинформировал, что народный депутат ІV-VІІ созывов от "Партии регионов" Олег Царев заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Судом доказано, что с апреля по май 2014 года во время публичных мероприятий в Киеве, Донецке, Днепропетровске и других городах, а также в интервью для различных СМИ Царев призвал к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Кроме того, недавно Царев предложил начальнику военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу сдать город русским оккупантам.

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