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В Киевской области женщина "поволокла за собой" фонтан, когда вылезала на него с ребенком (видео)

11:42, 01 мая 2020
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Инцидент произошел в Боярке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу людей, которые отдыхали на скамейке неподалеку. Среди них была и женщина, которая постоянно ходила с ребенком на плечах.

Сперва она залезла во внутрь фонтана и ходила по кругу. Однако через некоторое время женщина взобралась на верхушку, не снимая ребенка с плеч. Когда же отдыхающая начала спускаться, конструкция не выдержала и сломалась.

Как сообщал УНИАН, в Одессе арестован подозреваемый в поджоге здания на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря (УПЦ МП).

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