В Одессе арестовали подозреваемого в поджоге мужского монастыря

Предполагается, что поджог совершил бывший послушник.

В Одессе арестован подозреваемый в поджоге здания на территории Свято-Успенского Одесского мужского монастыря (УПЦ МП).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера мужчине предъявлено подозрение в умышленном поджоге двух автомобилей и хозяйственной постройки монастыря.

После предъявления подозрения Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В качестве альтернативы определен залог в размере 168 тыс. грн.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, задержанный, 1971 г. р., является бывшим послушником монастыря, сейчас – без определенного места жительства.

В полиции утверждают, что подозреваемый сознался в содеянном, но мотивы поджога пока неизвестны.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля ночью произошел пожар в расположенном в курортной зоне Свято-Успенском Одесском мужском монастыре (УПЦ МП). В Одесской епархии УПЦ МП заявили, что сгорело хозяйственное помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, пожару в нем предшествовало еще одно возгорание. В частности, изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и «ВАЗ-2107».

В результате происшествия травму ноги получил 46-летний священнослужитель, который помогал спасателям тушить огонь.

По факту поджога полиция открыла производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.