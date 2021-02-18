Секс-работницам грозит до пяти лет тюрьмы.

В Днепре правоохранители закрыли два борделя.

17 февраля полицейские провели обыски в квартирах по улице Артековской и на проспекте Александра Поля, обнаружив пятерых женщин, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, женщины снимали квартиры, чтобы предоставлять там за деньги интимные услуги. Объявления о своем бизнесе секс-работницы публиковали в интернете.

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«Из квартир изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, деньги, полученные от клиентов за оказание интимных услуг, и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность женщин к незаконному бизнесу. Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого будет установлена роль каждой женщины в создании и содержании места разврата», — отметили в полиции.

В случае доказательства вины секс-работницам грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины — создание или содержание мест разврата и сводничество. Наказание — ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Автор: Катерина Комолова