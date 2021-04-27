В Киеве в полицейское отделение доставили 14 человек, которые препятствовали демонтажу малых архитектурных форм в Днепровском районе.
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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, сегодня представители благоустройства начали демонтаж МАФов на улице Регенераторной, а некоторые граждане пытались прибегать к противоправным действиям и вызывать конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов.
Поэтому активных нарушителей полицейские доставили в территориальное управление полиции. Сейчас правоохранители выясняют их личности и все обстоятельства совершения ими правонарушений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На 11 участников инцидента составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Досудебное расследование продолжается.
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