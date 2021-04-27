Владельцы киосков окружили МАФы, чтобы защитить их от сноса, кое-кто взобрался на крышу.

В Днепровском районе Киева начался масштабный демонтаж незаконно размещенных киосков.

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Утром на улице Регенераторной из-за сноса МАФов произошли столкновения между предпринимателями и работниками благоустройства. В связи с сопротивлением граждан пришлось звать силовую подмогу.

В кадр попала потасовка между предпринимателями и правоохранителями. По информации очевидцев, участники конфликта – местные торговцы, полиция и Муниципальная стража.

Владельцы киосков окружили МАФы, чтобы защитить их от сноса, кое-кто взобрался на крышу. Время от времени вспыхивают короткие словесные перепалки.

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Автор: Яна Ставская