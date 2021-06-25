42-летний пострадавший умер от травм еще до приезда медиков.

Мужчина забил до смерти одноклассника в Тернопольской области. Подозреваемого уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

К правоохранителям обратилась местная жительница. По словам женщины, в одном из сел Бережанского района ее брат избивает их общего знакомого.

По словам начальника отдела полиции №1 в городе Бережаны Артема Колодия, трое жителей Тернополя приехали на отдых. В ходе посиделок компания распивала алкоголь, но разговор перерос в спор, который мужчины решали силой. Женщина пыталась вмешаться и прекратить драку, но не вышло, поэтому она вызвала полицию.

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На место инцидента прибыли правоохранители и медики, но к тому моменту 42-летний пострадавший уже умер.

"Подозреваемый бил одноклассника всем, что попадалось под руки, даже топором. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся", - отметил Колодий.

Орудие убийства нашла служебная собака за домом в двухметровых зарослях.

Подозреваемого уже задержали. Ему инкриминируют статью 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области мужчина рубанул топором младшего брата, а потом пытался обвинить в этом своего отца.

Следователи установили, что конфликт возник в результате наследства, которое отец захотел переписать на младшего сына, так как старший постоянно пьет.

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Автор: Анастасия Горбачева