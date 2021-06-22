Он нанес родственнику четыре удара в область головы, шеи и в спину.

В Киевской области мужчина рубанул топором младшего брата, а потом пытался обвинить в этом своего отца.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

В полицию позвонил сам злоумышленник. Он представился вымышленной фамилией и заявил, что в селе Андреевка отец ударил своего сына топором.

Выяснилось, что в тот день отец совместно с обоими сыновьями употребляли алкоголь. Впоследствии старший брат пошел отдыхать, а младший остался с отцом.

Читайте такжеВзрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели обнаружили тело погибшего (фото, видео)Мужчина вышел курить, а когда возвращался в дом, то брат набросился на него с топором. Он нанес родственнику четыре удара в область головы, шеи и в спину.

Следователи установили, что конфликт возник в результате наследства, которое отец захотел переписать на младшего сына, так как старший постоянно пьет.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него обнаружили 2.28 промилле алкоголя в организме. Топор изъяли с места происшествия.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, но состояние его стабильное.

Следователи Белоцерковского районного управления полиции сообщили о подозрении мужчине по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Автор: Людмила Жерновская