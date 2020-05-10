Без воды могут остаться шесть районов Киева из-за аварии на Деснянской водопроводной станции

На Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции возникла аварийная ситуация.

Из-за аварийной ситуации на Деснянской водопроводной станции "Киевводоканал" снизил давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщают пресс-службы КГГА и "Киевводоканала".

"Во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация", - говорится в сообщении.

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В других районах Киева холодная вода подается в полном объеме.

Кроме снижения давления холодной воды в указанных районах "Киевводоканал" предупредил, что возможно "временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах".

"В настоящее время холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева. Ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений", - добавили в предприятии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве с 12 мая приступят к проведению гидравлических испытаний теплосетей, что является необходимой частью подготовки их к работе зимой.