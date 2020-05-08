В Киеве с 12 мая начнут отключать горячую воду

Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

В Киеве с 12 мая начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний», - подчеркнул он.

Отмечается, что проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

В КГГА сообщили, что испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. На это время соответствующие тепловые пункты будут отключаться, а подача горячего водоснабжения временно прекращаться.

«Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и приносим извинения киевлянам за это. Однако иного способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, работающей в столице, нет», - сказал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, с 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в период ограничительных мер горячую воду в Киеве отключать не будут.