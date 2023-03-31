Поддерживают полный разрыв отношений с Россией 87% тех, кто дома разговаривает на украинском языке, и 69% русскоязычных.

Более 80% украинцев поддерживают запрет на въезд россиян после победы Украины в войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта. Отмечается, что в августе 2022 года такой запрет поддержали бы 76%, а 14% не поддержали бы.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли респонденты, чтобы после победы Украины и деоккупации ее территории произошел полный разрыв всех отношений с Российской Федерацией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину, 82% ответили "да", а не поддержали бы 9,5%.

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Доля тех, кто поддержал бы это, составляет: 94% в западном регионе, 85% – в Центральном, 75% – в Восточном и 56% – в Южном. Доля выступающих против составляет соответственно 3%, 9,5%, 14% и 18%.

По данным опроса, поддерживают полный разрыв отношений с Россией 87% тех, кто дома разговаривает на украинском языке, и 69% русскоязычных, не поддерживают — соответственно 7% и 17%.

*** Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос в рамках проекта программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и Киеве. При этом в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях проводилось только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Визовый режим с Россией

Как известно, перед полномасштабной войной на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ввести визовый режим с Россией. Уже после полномасштабного вторжения она набрала 25 тысяч голосов.

Также летом Владимира Зеленского просили запретить гражданам России въезд на территорию Украины на 50 лет.

Летом в Украине ввели визовый режим для российских граждан. Теперь для въезда в Украину россиянами нужно приглашение, загранпаспорт и наличие не менее 52 тысяч гривен.

В декабре 2022 года пограничники сообщили, что с начала действия визового режима в страну въехало лишь семеро граждан РФ - пенсионеры и те, кто хотел воссоединиться с семьей.

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