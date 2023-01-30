Визовый режим для въезда в Украину граждан РФ начал действовать с 1 июля прошлого года.

С начала введения визового режима для въезда в Украину граждан Российской Федерации, 1 июля 2022 года, было выдано всего 12 виз россиянам.

"По моей информации, всего со времени, когда такие изменения были внесены, 12 виз были выданы гражданам Российской Федерации. Почти все они пересекли границу, следуя на въезд в Украину", - рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, визы получали преимущественно женщины, дети или пожилые люди, которые следовали в Украину по гуманитарной причине или для воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны.

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Визовый режим с Россией - что известно

17 июня 2022 года Кабинет министров Украины по предложению президента Владимира Зеленского одобрил постановление о введении с 1 июля визового режима для граждан РФ.

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для россиян. Отныне россияне не могут без приглашения приехать в Украину, для въезда нужны загранпаспорт и паспортные данные принимающей стороны. Кроме того, с собой надо иметь не менее 52 тысяч гривень.

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