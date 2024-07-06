В доме тещи Ильницкого был проведен обыск из-за вероятной взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львове задержали скандального экс-прокурора Печерского района Киева Ростислава Ильницкого, находившегося в розыске по подозрению в подделке документов.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, беглеца нашли на чердаке в доме тещи - адвоката Богданы Москвы - во время обыска у нее из-за вероятной взятки за помощь в уклонении от мобилизации.

Как рассказали изданию источники, прокуратура и СБУ задокументировали факт вымогательства и получения адвокатом Богданой М. "неправомерной выгоды в размере 3500 долларов США за влияние на принятие решения должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области по обновлению военно-учетных данных и получения QR-кода двумя военнообязанными, а также предоставление одному из них отсрочки от призыва по мобилизации".

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5 июля адвоката задержали после получения взятки в 3500 долларов США. а во время обыска на чердаке дома задержанной правоохранители обнаружили и задержали ее зятя - экс-прокурора Ростислава Ильницкого.

Рослислав Ильницкий - что о нем известно

В начале октября экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отпраздновали пышную свадьбу в элитном комплексе вблизи Львова. По данным СМИ, она могла стоить примерно один миллион долларов. На свадьбу пригласили депутатов, прокуроров и налоговиков. Развлекали гостей известные звезды. Празднование пышной свадьбы во время войны вызвало осуждение украинцев.

В конце октября стало известно, что военкомы пытались вручить повестку Ильницкому по адресу его проживания, а в конце декабря экс-прокурора объявили в розыск за подделку документов для выезда за границу.

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