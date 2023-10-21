По данным СМИ, военкомы пришли по адресу проживания мужчины.

Во Львове представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались вручить повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу с бывшей работницей ГБР Роксоланой Москвой.

Как сообщает "Эспрессо. Запад"со ссылкой на собственные информированные источники, повестку Ильницкому вручали по адресу его проживания повестку сегодня, 20 октября.

"Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП", - пишет издание, добавляя, что официально в областном ТЦК и СП эту информацию пока не подтвердили.

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Скандальная свадьба во Львове - детали

Несколько дней назад Украину возмутил громкий праздник во Львове. Как стало известно СМИ, примерно один миллион долларов могла стоить свадьба экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Госбюро расследований Роксоланы Москвы.

Фотографиями праздника в социальных сетях похвасталась сама невеста. А журналисты издания lviv.media узнали элитный комплекс недалеко от Львова. Его вроде бы пара арендовала на два дня. Гуляли там депутаты, прокуроры и налоговики. А развлекали гостей известные звезды. После скандала невеста закрыла страницу в социальных сетях, а видео с празднования уже недоступно.

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