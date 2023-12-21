Его подозревают в подделке документов.

Бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, который устроил осенью во Львове роскошную свадьбу с бывшей работницей Государственного бюро расследований Роксоланой Москвой, объявили в розыск. Информация о розыске обнародована на сайте Министерства внутренних дел.

Датой исчезновения экс-прокурора указано 1 декабря этого года, место исчезновения – город Яворов Львовской области.

Ильницкому инкриминируют подделку документов и их использование (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УКУ).

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По данным министерства, в отношении экс-прокурора есть постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

Издание Lviv.media сообщает, что речь идет о подделке документов для выезда за границу.

Что известно о скандальной свадьбе экс-прокурора во Львове

В начале октября экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва отпраздновали пышную свадьбу в элитном комплексе вблизи Львова.

По данным СМИ, она могла обойтись примерно в один миллион долларов. На свадьбу пригласили депутатов, прокуроров и налоговиков. Развлекали гостей известные звезды. Празднование пышной свадьбы во время войны вызвало осуждение украинцев.

В конце октября стало известно, что военкомы пытались вручить повестку Ильницкому по адресу его проживания.

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