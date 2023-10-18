Там заявили, что проведение драгоценной свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

Государственное бюро расследований заявляет, что не несет ответственности за поступки бывшей работницы Госбюро расследований Роксоланы Москвы на шумной свадьбе во Львови. Об этом сообщает ГБР.

В частности, советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отреагировала на сообщение о громкой свадьбе во Львове, в которой фигурировала бывшая работница ГБР.

"В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – это бывшая работница теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад", – сообщила Сапьян.

Видео дня

"Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", – отметила советник по коммуникациям.

Сапьян также добавила, что в период войны в Украине информационная безопасность является неотличимой составляющей общей безопасности страны.

"Мы живем в безумном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, искаженные факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и если новость содержит сомнительные факты – обязательно обращаться к первоисточнику", – сказала Сапьян.

Она объяснила, что это нужно делать из-за того, что некоторые медиа для увеличения просмотров опускают важные сведения, чтобы добавить скандальности новости.

Сапьян также добавила, что проведение ценной свадьбы во время войны – это вопрос гражданской совести.

"Не стоит связывать лакшери свадьбу с прежней работой молодоженов. Это - вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны", – сказала Сапьян.

Скандальная свадьба во Львове - детали

Примерно один миллион долларов могла стоить свадьба экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы Госбюро расследований Роксоланы Москвы.

Фотографиями праздника в социальных сетях похвасталась сама невеста. А журналисты издания lviv.media узнали элитный комплекс недалеко от Львова. Его вроде бы пара арендовала на два дня. Гуляли там депутаты, прокуроры и налоговики. А развлекали гостей известные звезды. После скандала молодая закрыла страницу в социальных сетях, а видео с празднования уже недоступно.

Вас также могут заинтересовать новости: