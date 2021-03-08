В Польше в ДТП попал украинский рейсовый автобус "Познань-Херсон" / фото REUTERS

Девять украинцев, попавших в ДТП в Польше, продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии))", - говорится в сообщении.

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Автор: Павел Степанец