Сейчас в польских больницах находятся 24 пострадавших пассажира автобуса.

Девять украинцев, попавших в ДТП в Польше, продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии))", - говорится в сообщении.

ДТП с украинцами в Польше: что известно

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Ночью 6 марта во Подкарпатском воеводстве в Польше, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус "Познань-Херсон", в котором находились 57 украинцев.

Пять человек погибли, еще 35 были доставлены в больницы. Вечером 24 украинца выехали на родину.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

В Польше предъявили обвинение в непреднамеренном совершении аварии на наземном транспорте водителю автобуса, попавшего в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Павел Степанец