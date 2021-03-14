По предварительной информации, водитель грузовика вылетел на встречную полосу. В аварии пострадали четыре человека, двое из которых – дети.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла 13 марта около 13:00 на участке дороги М-03 км 479+800.

По предварительной информации, 50-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-110», а затем въехал в легковушки Volkswagen Jetta и Ford.

«В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-110", 33-летняя водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми», — рассказали в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Автор: Катерина Комолова