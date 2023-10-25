Женщина намерена вернуть отобранную дочь.

Суд отобрал дочь у самой старшей роженицы Украины Валентины Подвербной. Впрочем, женщина настроена бороться за 12-летнюю дочь Анну и, вероятно, обжалует решение.

Об этом в комментарии ТСН рассказал адвокат Подвербной Андрей Котенок.

"Мы еще не получили полного решения суда. В суде была объявлена результативная часть. Когда ознакомимся с полным решением - решим", - рассказал адвокат.

По его словам, Валентина Подвербная настроена на то, чтобы дочь была с ней. "Настроена, хочет. Переживает", - сказал Котенок, добавив, что матери разрешают посещать Анну в реабилитационном центре.

"Свидания там неограниченные", - уточнил защитник и добавил, что юридически Валентина Подвербная не лишена родительских прав, но дочь по решению суда первой инстанции у нее отобрана.

Что говорит сама Подвербная

Валентина Подвербная сообщила журналистам, что ее решение по апелляции - это "тайна". На вопрос, действительно ли она настроена возвращать дочь и будет подавать апелляцию, старшая мать Украины ответила так: "Это - наша тайна".

Представители реабилитационного центра, в котором несколько месяцев находится дочь Подвербной, от пространных комментариев относительно этого ребенка воздержались.

"Ребенок должен быть здесь защищен", - аргументировала свою позицию директор реабилитационного центра Елена Лукашенко.

"Очень странно себя ведет"

Соседи Валентины Подвербной утверждают, что в последнее время поведение женщины значительно изменилось. Особенно это стало заметно после того, как соцслужбы изъяли у нее дочь.

"Она очень странно себя ведет. Если ты вместе с ней заходишь в подъезд, то Валентина может долго на тебя смотреть и при этом ничего не говорить. Удивляет то, что хоть дочери в квартире нет, но крики в их квартире не прекратились. В семь часов утра слышны звуки, похожие на визжание, плач, а потом можно услышать несколько раз такие слова: "Я - мать, я – мать", - утверждает соседка Подвербной.

Что известно о скандале вокруг старшей матери Украины и ее дочери

Подвербная родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

Этой весной вокруг старшей матери Украины разгорелся скандал – ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, избиение и буллинг.

Подвербная обвинения отвергла и завыла, что ее дочь якобы кто-то убеждает публиковать сообщения с жалобами на нее.

Затем исполком Черниговского горсовета принял решение забрать дочь у 78-летней матери. С тех пор она находится в центре социально-психологической реабилитации под Черниговом. Затем суд поставил изъять ребенка у матери.

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