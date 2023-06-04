Девочка, судя по ее сообщениям, не хочет возвращаться к матери.

12-летняя Анна Подвербная, дочь самой старшей матери Украины 78-летней Валентины Подвербной, не хочет возвращаться к матери. В своем Instagram ребенок написал, что хочет "попробовать нормальной жизни".

Девочка спросила у своих подписчиков, знают ли они, когда состоится слушание по ее делу. Напомним, на суде будет рассматриваться вопрос пребывания ребенка с матерью Валентиной.

"Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, что с судом, а то кажется, что дело стоит. Мне хочется попробовать той нормальной жизни и больше никогда не возвращаться к той, которую даже нормальной жизнью не назовешь", — пишет девочка.

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Скандал вокруг самой старшей матери Украины Подвербной

Весной вокруг самой старшей матери Украины Валентины Подвербной разгорелся нешуточный скандал: ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, та якобы ее избивала, рвала на ней одежду и запрещала убирать дома.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать дочь у 78-летней матери из-за угрозы жизни ребенка и ненадлежащих условий его проживания.

Валентина убеждена, что на ее ребенка кто-то оказывает влияние, после чего, мол, Анна-Мария и публикует посты с жалобами на нее.

Подвербна родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

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