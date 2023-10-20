Родительских прав женщина не лишена.

В Чернигове суд решил отобрать дочь Анну-Марию у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Новозаводской районный суд Чернигова.

Заседание состоялось в закрытом режиме, в нем участвовала Валентина Подвербная. Суд принял решение отобрать ребенка без лишения женщины родительских прав до достижения девочкой 14-летнего возраста - до 23 февраля 2025 года. То есть, теоретически запрета на встречи с дочкой нет.

Как уточнили в городском центре социальных служб для детей, семьи и молодежи, девочка еще 4 месяца может находиться в центре социально-психологической реабилитации под Черниговом. А потом ее дальнейшую судьбу будет решать служба по делам детей – это может быть опека, патронатная семья и тому подобное.

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Собеседница УНИАН также уточнила, что в реабилитационном центре работает очень профессиональный коллектив и за почти полгода пребывания там Анны-Марии они смогли достичь значительного прогресса в развитии девочки. По ее словам, ребенок имеет хороший потенциал для дальнейшего развития, он находится в психологической и физической безопасности.

"Очевидная разница между тем, что было 12 лет и что достигнуто за последние полгода", - отметила женщина.

Что известно о скандале вокруг самой старшей матери Украины и ее дочери

Подвербна родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

Этой весной вокруг самой старшей матери Украины разгорелся скандал – ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, избиение и буллинг.

Подвербная обвинения отвергла и заявыла, что ее дочь якобы кто-то убеждает публиковать сообщения с жалобами на нее.

Исполком Черниговского горсовета принял решение забрать дочь у 78-летней матери. С тех пор она находится в центре социально-психологической реабилитации под Черниговом.

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