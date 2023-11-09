Поддержать Николаенко на заседание пришли около 20 народных депутатов.

Народному депутату Украины от "Батькивщины" Андрею Николаенко, который сбил девушку, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщает "Суспильне", Николаенко обязали прибывать в суд, сдать паспорт и носить электронный браслет. Прокурор требовал избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Отмечается, что прокурор приобщил к делу результаты технической экспертизы. Согласно ей, скорость авто Во время движения составляла от 141 до 153 километров в час. Также к материалам дела прокурор приобщил видео с трех камер видеонаблюдения.

Видео дня

Согласно сообщению, адвокаты, в частности, приобщили письмо от командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского, который "выразил желание избрать Андрею Николаенко другую меру пресечения".

Вместе с письмом от Сырского, судьи подали письмо от командующего сил территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича.

Отмечается, что поддержать Николаенко на заседание пришли около 20 народных депутатов. Нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко выразил желание взять Николаенко на поруки.

ДТП с участием Николаенко - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 ноября стало известно, что в Житомирской области народный депутат за рулем машины Mercedes-Benz GLE наехал на девушку-пешехода, она погибла. Смертельная авария произошла в тот момент, когда политик двигался в направлении города Чоп в крайней левой полосе трассы.

СМИ узнали, что жертвой ДТП стала 18-летняя Виктория Назарова. Как свидетельствовали фото, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Николаенко признал, что под колесами машины, которой он управлял, погиб человек. Народный избранник уверял, что не нарушал правила дорожного движения и был трезвым.

Впоследствии ему было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшей (Ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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