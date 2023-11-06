В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (Ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В тексте не называется фамилия народного депутата Украины, но ранее УНИАН сообщал, что речь идет о члене фракции "Батькивщина" Андрее Николаенко.

В ГБР напомнили, что событие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

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"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Нардеп Андрей Николаенко сбил насмерть человека

Как сообщал УНИАН, 3 ноября стало известно, что в Житомирской области народный депутат за рулем машины Mercedes-Benz GLE наехал на девушку-пешехода, и она погибла. Смертельная авария произошла в тот момент, когда политик двигался в направлении города Чоп в крайней левой полосе трассы.

СМИ узнали, что жертвой ДТП стала 18-летняя Виктория Назарова. Как свидетельствовали фото, девушка, вероятно, пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей самое быстрое.

Нардеп Андрей Николаенко признал, что под колесами машины, которой он управлял, погиб человек. Народный избранник уверял, что не нарушал правила дорожного движения и был трезвым.

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