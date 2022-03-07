В Украине заблокировали YouTube-канал пророссийского блогера Анатолия Шария.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине", - написал министр.
Также заблокирован канал "Дубль" жены блогера Ольги Шарий.
Санкции против Анатолия Шария-что известно
20 августа 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главреда "Страна.UA"Игоря Гужвы nf супруги Ольги и Анатолия Шарий, а также против компаний аффилированных с ними.
Кроме того, СНБО ввел санкции против Аллы Бондаренко, Ольги и Алексея Шарий.
Почти сразу Интернет-провайдеры начали блокировать сайт Страна.UA. В частности, страница издания недоступна для клиентов Lanet. Во время перехода на сайт пользователей оповещают об отсутствии связи с сайтом.
21 августа 2021 года Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против главреда "Страна.UA" Игоря Гужвы и супругов Ольги и Анатолия Шарий, а также против компаний, аффилированных с ними.
16 февраля Зеленский изменил санкции Совета национальной безопасности и обороны относительно изданий "Страна.UA", "Шарий.Нет", а также руководства указанных СМИ. Глава государства подписал указ об ужесточении ограничений.