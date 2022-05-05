В прошлом году ему было объявлено о подозрении в государственной измене.

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене в Украине.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook.

"Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Шарий подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Дело против Шария

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан.

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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