Поиском десантника с 28 декабря занимались специальные оперативно-розыскные группы.

В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко, который пропал в конце декабря 2020 года.

Как пишет "Суспільне", пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что труп мужчины извлекли из водоема села Бобрица Каневского района.

Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.

Читайте такжеВ Киеве воры ограбили ветерана АТО и поплатились за это (фото)Об исчезновении Ганеннко в декабре 2020 года сообщила его жена.

Поиском занимались специальные оперативно-розыскные группы. После обнаружения тела правоохранители зарегистрировали уголовное производство.

Как сообщил "Украинской милитарный портал", похороны военнослужащего прошли 21 марта в его родном селе Грищенцы на Каневщине.

Анатолий Ганненко был морпехом, десантником, он участвовал в рейде 95 бригады ВСУ в тыл врага, который был признан самым длинным в мире.

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Автор: Денис Прядко