В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко, который пропал в конце декабря 2020 года.
Как пишет "Суспільне", пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что труп мужчины извлекли из водоема села Бобрица Каневского района.
Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.
Читайте такжеВ Киеве воры ограбили ветерана АТО и поплатились за это (фото)Об исчезновении Ганеннко в декабре 2020 года сообщила его жена.
Поиском занимались специальные оперативно-розыскные группы. После обнаружения тела правоохранители зарегистрировали уголовное производство.
Как сообщил "Украинской милитарный портал", похороны военнослужащего прошли 21 марта в его родном селе Грищенцы на Каневщине.
Анатолий Ганненко был морпехом, десантником, он участвовал в рейде 95 бригады ВСУ в тыл врага, который был признан самым длинным в мире.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Погибшей при падении из окна в Одесской области оказалась финансистка 28-й бригады
- Двух полицейских, избивших ветеранов АТО во Львове, уволили (видео)
- Сбили на переходе: под Киевом трагически погиб ветеран АТО (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram