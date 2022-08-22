Наконечный с первого дня полномасштабной войны Украины с Россией работал без выходных, выяснили журналисты.

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, подполковник Александр Наконечный до загадочной гибели болел, у него была повышенная температура тела.

Руководитель с первого дня полномасштабной войны с РФ работал без выходных, поговаривают, что он переутомился, сообщает ТСН.uа, ссылаясь на сведения правоохранителей, которые были лично знакомы с погибшим.

"...Известно, что в последнее время он заболел, у него повысилась температура. Поговаривают о небольшом переутомлении - с первого дня войны работал без ни одного выходного. То есть среди предыдущих версий есть и такая, что он застрелился", - поделились собеседники.

По их данным, Наконечного можно смело называть успешным офицером.

"...он работал в оперативном подразделении в Киеве - в отделе, который занимался контрразведкой и борьбой с коррупцией. При его каденции на посту начальника Кировоградского облуправления показатели работы улучшились, поэтому говорить о каких-то неурядицы по служебной линии нет оснований... давили ли на него - пока это трудно сказать", - добавили правоохранители.

Журналисты узнали, что при каденции Наконечного - совсем недавно, незадолго до полномасштабного вторжения РФ, в УСБУ в Кировоградской области сообщили о разоблачении местных предпринимателей, которые, по предварительным сведениям, разворовали 3 млн гривень, выделенных на переоборудование системы водоснабжения Кропивницкого.

Напомним, 21 августа стало известно, что Александр Наконечный найден мертвым. По данным СМИ, его тело в квартире в Кропивницкому нашла жена. По предварительной информации, у Наконечного было проникающее огнестрельное ранение.

Справка УНИАН. Александр Наконечный был назначен на должность начальника УСБУ в Кировоградской области с начала 2021 года.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля текущего года. На нашей земле уже ликвидировали 45 400 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: