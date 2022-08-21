На место происшествия прибыли работники правоохранительных органов. Обстоятельства устанавливаются.

В Кропивницком найден мертвым начальник Управления Службы безопасности Украины (УСБУ) в Кировоградской области Александр Наконечный.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По информации издания у Наконечного проникающее огнестрельное ранение. Тело было обнаружено около 22:50 20 августа. Труп в квартире по улице Тарковского обнаружила супруга погибшего.

На место происшествия прибыли работники правоохранительных органов. Обстоятельства устанавливаются.

"По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия – пистолета", – указали источники "Обозревателя".

Александр Наконечный: что о нем известно

Наконечный занимал должность начальника УСБУ в Кировоградской области с начала 2021 года.

До назначения на Кировоградщину два года работал в отделе контрразведки и более десяти – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Имел звание подполковника.

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