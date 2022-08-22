Наибольшие потери враг несет на Донецком направлении.

На шестой месяц полномасштабной войны России с Украиной потери оккупантов уже превысили 45 400 человек. Только за последние сутки украинскую землю удобрили еще 200 российских солдат.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Ежедневно возрастают и потери рашистов в технике. На сегодня уничтожено:

танков – 1919 (+7) ед.,

боевых бронированных машин – 4230 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 1032 (+4) од.,

РСЗО – 266 ед.,

средств ПВО – 145 (+4) ед.,

самолетов – 234 ед.,

вертолетов – 198 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9),

крылатых ракет – 194 (+4),

кораблей/катеров – 15 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 3149 (+6) ед.,

специальной техники – 99.

Также, как передает Генштаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Как УНИАН уже писал, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов – им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

Ранее издание The Washington Post выпустило крупный материал относительно тайных планов Путина перед вторжением в Украину. Известно, что диктатор хотел захватить большую часть страны, "взять" Киев за три дня и убить Зеленского, "если нужно".

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