Злоумышленники предлагали тысячу долларов помощнику начальника разведки одной из воинских частей в Донецкой области за информацию об использовании военной техники ВСУ в зоне ООС.

В Донецкой области задержали двух завербованных ФСБ РФ жителей Запорожской области, которые собирали секретные данные о военном вооружении Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2020 года 36 и 40-летние жители г. Энергодар Запорожской области через один из мессенджеров начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ. Завербованные лица выполняли поручения «кураторов» по ​​сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

«Получив очередное задание, правонарушители пытались договориться о передаче секретных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей в Донецкой области. За денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долл. они предложили военному предоставить им информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС. Сами же злоумышленники за измену своему государству должны были заработать 4 тыс. долл.», - говорится в сообщении.

Однако помощник начальника разведки сообщил об их намерениях правоохранителям.

11 февраля во время передачи денежных средств завербованных граждан задержаны в порядке ст. 208 УПК сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в государственной измене и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская