Среди уклонистов – представители 11 областей Украины.

На границе с Венгрией задержана рекордная группа уклонистов, которые пытались незаконно выехать из страны. Организаторы "схемы" пытались вывезти сразу 38 человек призывного возраста.

В Западном региональном управлении ГПСУ сообщили, что пограничный наряд отдела "Лужанка" вместе с оперативными сотрудниками остановили недалеко от границы с Венгрией два микроавтобуса с 40 мужчинами. Среди уклонистов – представители 11 областей Украины.

"Водителями транспортных средств были жители Закарпатья, которые перевозили 38 человек призывного возраста, это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабной войны. В ее составе больше всего жителей Закарпатья – 12 человек, Львовщины – 6 человек, Киевщины – 5 человек, остальные – выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Хмельницкой области, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ривненской области", – говорится в сообщении.

За "услуги" по незаконной переправке мужчин за границу организаторы брали немалую сумму. Уклонисты заплатили от 4500 до 8500 долларов США.

"О факте выявления в действиях перевозчиков признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК пограничники сообщили сотрудникам полиции. В отношении задержанных составлены протоколы об админправопорушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд", – добавили пограничники.

Задержание уклонистов: другие новости

В Одесской области в четвертый раз задержали 44-летнего уклониста, который пытался пересечь границу. Вместе с ним покинуть страну пытался 24-летний житель Запорожской области – его пограничники остановили уже во второй раз. Примечательно, что мужчины заплатили по 3,5 тыс. долларов с каждого за услугу по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну.

Ранее также сообщалось, что пограничники вытащили из ледяной воды уклониста, который пытался вплавь преодолеть Днестр, чтобы добраться до Молдовы. 35-летнего харьковчанина вовремя обнаружил пограничный отряд.

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