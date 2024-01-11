Спасенного "брасиста" в гидрокостюме и ластах обогрели и напоили чаем.

Пограничники вытащили из ледяной воды уклониста, который пытался вплавь преодолеть Днестр, чтобы добраться до соседнего государства. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.

"Преодолевая реку Днестр, украинец пытался добраться до Молдовы", - рассказали пограничники.

Говорится, что уклонистом, который был одет в гидрокостюм и ласты, оказался 35-летний харьковчанин. Пытаясь переплыть реку, он использовал различные виды плавания: кросс, брасс и баттерфляй.

Пловца, который начал преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из ледяной воды. Спасенного "брасиста" сразу доставили в подразделение где обогрели и напоили чаем.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении смельчака составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Инциденты с уклонистами на границе

Недавно украинские пограничники спасли уклониста, который едва не утонул при попытке побега за границу по реке Тиса. Во время мониторинга украинско-румынского участка границы вытащили из реки полуобморочного 26-летнего жителя Сум. Одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, мужчина лежал на краю обрывистого берега и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие вытащили мужчину из воды и подняли на равнинный участок, где оказали пострадавшему первую помощь.

Впоследствии выяснилось, что мужчина из объявления в Telegram-канале узнал о "легальном" пересечении границы. Он приехал на Закарпатье, где ему вместо обещанного пересечения границы через официальный пункт пропуска, предложили "экстремальный" – через ледяную Тису в темное время суток. Стоимость "услуги" составила 5 тысяч долларов.

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