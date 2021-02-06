На железной дороге недалеко от станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля произошла авария – 8 из 57 вагонов грузового поезда сошли с путей.
Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС в Facebook.
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В результате инцидента повреждены железнодорожные пути и электроопору. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.
Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.
С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала "Приднепровской железной дороги".
Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.
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