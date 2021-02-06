Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях.

На железной дороге недалеко от станции Воскобойня в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля произошла авария – 8 из 57 вагонов грузового поезда сошли с путей.

Об этом сообщает пресс-служба областной ГСЧС в Facebook.

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В результате инцидента повреждены железнодорожные пути и электроопору. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.

С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала "Приднепровской железной дороги".

Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.

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Автор: УНИАН