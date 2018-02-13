Рычал и бросался на людей: бешеный енот парализовал движение на границе с Россией

Прибыли в пункт пропуска охотники застрелили животное и отвезли для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством.

В Черниговской области сегодня утром из-за бешеного енота приостанавливали движение через пункт пропуска «Николаевка» на границе с Российской Федерацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда.

Согласно информации, в межгосударственный автомобильный пункт пропуска «Николаевка» забежал енот. Все попытки военнослужащих выгнать животное были напрасными, он рычал и бросался на людей, и даже пытался попасть внутрь служебных помещений.

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О выявлении животного с видимыми признаками заболевания бешенством сообщили в Семеновскую районную организацию Украинского общества охотников и рыболовов и санитарно-эпидемиологическую станцию. Учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, до прибытия охотников был приостановлен пропуск транспортных средств и граждан.

Охотники застрелили животное и отвезли для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством. Пострадавших нет.

Движение людей и транспорта через пограничный пункт возобновлено.