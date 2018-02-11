В Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу по толпе людей: фото с места инцидента

Мужчина поссорился с женой, а потом достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе, которые находились на улице.

В Соломенском районе Киева мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по посетителям кафе, трое пострадавших отказались от госпитализации.

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Об этом говорится в сообщении на странице ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве в Facebook.

Сообщается, что накануне в 21:30 на линию «102» позвонил очевидец и сообщил, что видел, как неизвестный мужчина стрелял из пистолета в сторону прохожих. На место выехали следственно-оперативная группа и патрули полиции.

"Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник ссорился со своей женой. Затем достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе. В результате три человека получили синяки и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.

Кроме того, отмечается, что полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз. Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского Управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.