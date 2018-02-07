В Харьковской области накрыли наркоторговцев, изъяв наркотики на 400 тысяч гривень

Злоумышленники занимались сбытом элитных сортов каннабиса среди наркозависимых иностранцев-студентов вузов Харькова.

В Харьковской области полицейские задержали пятерых членов межэтнической группы наркоторговцев и изъяли наркотики на сумму почти 400 тыс. грн. Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, спецоперация была проведена 6 февраля силами Управления противодействия наркопреступности, следственного управления полиции в Харьковской области, спецназовцев харьковского «КОРД» под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте такжеВ Конотопе наркополицейский организовал масштабную схему наркоторговли«Сотрудники полиции одновременно провели восемь обысков на территории Харьковской и Полтавской областей. Все пятеро членов преступной группы с межрегиональными связями, сложившейся на этнической основе, задержаны», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в течение последнего года злоумышленники занимались сбытом элитных сортов каннабиса среди наркозависимых иностранцев-студентов высших учебных заведений Харькова.

«Организовал преступную деятельность 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков, их сбыт, а также распределял обязанности между другими членами группы и контролировал денежные доходы, полученные от незаконного оборота наркотических средств. Помогала сообщникам хранить наркозелье 37-летняя уроженка Сумской области, которая проживала в пригороде Харькова. Женщина расфасовывали товар на дозы для их дальнейшей реализации. Кроме того, она помогала вести «черную» бухгалтерию», - рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности полиции в Харьковской области Анатолий Козарь.

В составе группы также действовали двое исполнителей - 22-летний одессит и 25-летний гражданин Ирака. Они сбывали наркотики исключительно студентам-иностранцам, которые учились в вузах Харькова.

Также во время документирования преступной деятельности группы работники харьковской милиции установили канал поступления наркотиков в город. Его наладил 55-летний гражданин Египта, который жил в Полтаве и отвечал за поставки наркотических средств и дальнейшее их распределение среди сбытчиков указанной группы.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Во время обысков по адресам проживания фигурантов работники полиции изъяли 105 фасованных пакетов с наркотическим веществом и материальные ценности, полученные преступным путем, - денежные средства в сумме почти 41 тыс. грн, банковские карты, документы на право собственности на жилье, мобильные телефоны.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.