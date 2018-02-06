Житель Днепропетровщины организовал контрабанду из Европы для производства наркотиков (видео)

Мужчина организовал в регионе "подпольные" нарколаборатории, где изготавливал опасное психотропное вещество - метамфетамин.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную контрабанду прекурсора псевдоэфедрин из Европы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, житель Днепропетровщины организовал в регионе «подпольные» нарколаборатории, где изготавливал опасное психотропное вещество метамфетамин.

Для контрабандных поставок псевдоэфедрина он привлек к наркобизнесу двух жителей Западной Украины. Правоохранители задержали трех злоумышленников в пункте пропуска Угринов на Львовщине.

Читайте такжеКокаїн замість солі: одеські митники виявили наркотики, заховані у картоплі фрі (фото)

При осмотре легкового дельцов сотрудники СБ Украины обнаружили почти 6,3 тысячи таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых от таможенного контроля.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении наркодельцам о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Конотопе наркополицейский организовал масштабную схему наркоторговли.