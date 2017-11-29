В Киеве у украинской звезды Playboy угнали автомобиль

В Киеве у известной украинской певицы, модели и звезды Playboy Даши Астафьевой угнали автомобиль. Об этом сама девушка сообщила на странице в Facebook.

"Ребята! Срочно. Помогите. У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте Бажана под клиникой "Борис". Прошу репост и содействие", - написала она.

Напомним, ранее воры угнали автомобиль Макса Барских с парковки жилого комплекса в районе West Hollywood.