На Львовщине перевернулся автобус с футбольной командой

В автобусе было 20 членов футбольной команды "Малинск" и водитель, которые возвращались с тренировки.

В Каменко-Бугском районе Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ровенской области.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.

ДТП произошло вследствие непогоды между селами Дидилов и Банюны. По информации правоохранителей, во время ДТП никто не пострадал.

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Пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий отметила, что ДТП произошло на опасном повороте между селами. "Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, что на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", – заявила она.

В автобусе было 20 членов футбольной команды "Малинск" и водитель, которые возвращались с тренировки в сторону Ровно.

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