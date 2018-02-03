На Житомирщине спасатели деблокировали травмированного водителя из искореженного автомобиля (фото)

Выяснилось, что три автомобиля-BMW, Ford и Skoda осуществили столкновения.

На Житомирщине спасатели деблокировали травмированного водителя из искореженного автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

3 февраля в 01:15 в Службу спасения «101» г. Житомир поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи с. Забориччя Олевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Заблокированному водителю была необходима помощь.

Выяснилось, что три автомобиля-BMW, Ford и Skoda осуществили столкновения. В легковушке BMW, слетел в кювет, педалями сильно зажало ноги водителю. Мужчина был в сознании.

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Сначала спасатели осторожно высунули водительское кресло и с помощью гидравлических ножниц отрезали педали. Уже вручную они освободи конечности от резинового коврика, что обвил их, и обувь. Далее, пользуясь медицинскими носилками, бойцы ГСЧС транспортировали мужчину к автомобилю скорой помощи.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.