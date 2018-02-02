В Житомире СБУ задержала иностранца-криминального "авторитета", которого Интерпол разыскивал за убийство (фото)

Злоумышленник длительное время скрывался в Севастополе и России, а затем в обход установленных пунктов пропуска приехал в Житомир.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире иностранца, находившегося в международном розыске Интерпола за убийство.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о гражданине одной из стран Закавказья.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что криминальный элемент имел статус «смотрящего» по одному из исправительных учреждений областного центра.

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«В конце весны 2016 года в развлекательном заведении Житомира он застрелил представителя конкурирующей группировки. Злоумышленник скрылся с места преступления, длительное время скрывался во временно аннексированном Севастополе, на территории РФ и был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, в конце января злоумышленник получил гарантии «безопасности» от одного из авторитетных «воров в законе».

Так, он в обход установленных пунктов пропуска вернулся из РФ в Житомир, где планировал перераспределить сферы влияния среди диаспор выходцев из стран Кавказского региона.

«Оперативники СБУ задержали злоумышленника в областном центре на автостоянке возле торгово-развлекательного центра. Во время обысков в помещениях, где он скрывался, правоохранители изъяли наркотики и два пистолета с патронами», - отметили в ведомстве.

Сейчас иностранец находится под стражей. В общей операции по задержанию опасного злоумышленника были задействованы сотрудники Управления СБУ в Житомирской области, Управления уголовного розыска ГУ Национальной полиции и бойцы спецподразделения полиции «Корд», добавили в пресс-центре.