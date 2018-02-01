Под Киевом полиция изъяла партию поддельного кофе стоимостью 2 миллиона гривень

Для продажи поддельного кофе использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции.

В Киевской области полиция изъяла более 250 кг поддельного кофе стоимостью 2 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители обнаружили подпольное производство кофейной продукции известных торговых марок.

Фальсифицированная продукция была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции.

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Сотрудники управления защиты экономики в Киевской области, Бориспольского отдела полиции и местной прокуратуры установили местонахождение цехов и места сбыта такой продукции.

Во время проведения санкционированных обысков фальсификат изъяли не только на подпольных производствах, но и в местах его реализации. Кроме того, полицейские конфисковали оборудование, необходимую тару и записи с «черновой» бухгалтерией. В целом полицейские изъяли более 250 кг продукции на сумму 2 млн грн.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, половина ларьков с фаст-фудом в Киеве работают с нарушениями.