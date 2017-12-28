Половина ларьков с фаст-фудом в Киеве работают с нарушениями

В Киеве каждая вторая точка быстрого питания (МАФы, точки передвижной торговли) работает с нарушениями.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что с нарушениями работают каждое второе заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое пятое заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая десятая торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое двадцатое производство, перерабатывающий цех", - сообщили в Госпотребслужбе.

В ведомстве подчеркнули, что часто фиксируются нарушения сроков и условий хранения продуктов питания, отсутствие сопровождающих документов, нарушения сроков прохождения медицинского осмотра или фальсификация такого осмотра.

Читайте такжеВ военно-морском лицее Одессы отравились ученики

Вместе с этим лабораторные исследования выявили больше всего нарушений в салатах (56%), фарше (23,5%), мясе птицы (18,6%), колбасах (14,1%), молочной продукции (13 4%), шашлычной продукции (11,2), баранине (9,6%), свинине (5,9%), овощах и фруктах (5%), питьевой воде (4,9%), пельменях (0, 33%), говядине (3,3%).

Кроме того, не соответствуют нормам 48,5% отобранной детской одежды, 46,7% мебели, 42% электрических приборов, 37,5% автомобильных моющих средств, 33,3% бытовых моющих средств, 33,3% новогодних украшений, 32,6% развивающих детских игрушек, 28,6% музыкальных детских игрушек, 22,7% мягких детских игрушек, 22,2% световых приборов и 21,4% мобильных устройств и комплектующих к ним.

"По результатам проведенных мероприятий в 2017 году не допущено к реализации более 400 т недоброкачественных пищевых продуктов и более 200 единиц непродовольственных товаров. Наложены почти 230 штрафных санкций на сумму почти 1,2 млн грн. и направлено в суд 34 иска", - заявил Олег Рубан.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах у работников школы, где массово отравились ученики, обнаружили стафилококк.