В университете Воздушных Сил в Харькове нашли застреленным курсанта

10:24, 29 января 2018
Происшествия
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В университете Воздушных Сил в Харькове погиб курсант / фото president.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, 28 января около 21.30 в Харьковском национальном университете Воздушных Сил было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета.

"По данному факту руководством видового вуза назначено служебное расследование. Одна из версий следствия, которая в настоящее время рассматривается правоохранительными органами - самоубийство военнослужащего. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели зясовуються", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года в этом же университете разгорелся скандал из-за подозрения ректора ВУЗа в растрате государственных средств.

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