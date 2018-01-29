В университете Воздушных Сил в Харькове нашли застреленным курсанта
10:24, 29 января 2018Происшествия
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Одной из версий следствия является самоубийство.
В университете Воздушных Сил в Харькове погиб курсант / фото president.gov.ua
В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.
Как сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, 28 января около 21.30 в Харьковском национальном университете Воздушных Сил было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета.
"По данному факту руководством видового вуза назначено служебное расследование. Одна из версий следствия, которая в настоящее время рассматривается правоохранительными органами - самоубийство военнослужащего. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели зясовуються", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года в этом же университете разгорелся скандал из-за подозрения ректора ВУЗа в растрате государственных средств.
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