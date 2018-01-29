Убийство в Киеве: второй пострадавший в удовлетворительном состоянии

Мужчина получил ранение руки, информация о том, что он умер в карете "скорой" не соответствует действительности.

В полиции уточняют, что раненный во время стрельбы, которая произошла сегодня в Шевченковском районе Киева, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

На вопрос относительно информации о том, что второй раненный в перестрелке возле станции метро "Берестейская" якобы умер в карете "скорой", Тракало сказал: "Не соответствует действительности эта информация".

"У него состояние удовлетворительное. У него ранение не живота, как пишут, а руки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен.

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"В 12.12 на линию «102» поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин", - сообщала пресс-служба полиции Киева.

Позже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик сообщила, что стрельба в Киеве произошла между охраной помещения национальной лотереи и семью неизвестными в черной форме.

"Предварительно установлено: в помещении национальной лотереи находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и раздалось несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны", - написала она.

Блищик уточнила, что на месте погиб один из участников стрельбы, другого с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу.

Впоследствии начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил о задержании подозреваемого в убийстве. Он работает в охранной структуре, ранее судим за кражи.