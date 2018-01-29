Стрельба в Киеве: второй раненый мужчина умер в карете "скорой"

Оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

В Киеве умер второй мужчина, раненый при стрельбе возле станции метро "Берестейская".

Читайте такжеВ Киеве возле Святошинского райсуда произошла вторая за день стрельбаОб этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", - уточнил источник.

Отмечается, что оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

Ранее сообщалось, что сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен.