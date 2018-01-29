Стрельба в Киеве: второй раненый мужчина умер в карете "скорой"
16:23, 29 января 2018
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Оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.
Умер еще один участник перестрелки возле станции метро "Берестейская" / УНИАН
В Киеве умер второй мужчина, раненый при стрельбе возле станции метро "Берестейская".
Читайте такжеВ Киеве возле Святошинского райсуда произошла вторая за день стрельбаОб этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", - уточнил источник.
Отмечается, что оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.
Ранее сообщалось, что сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен.
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