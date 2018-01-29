Стрельба в Киеве: второй раненый мужчина умер в карете "скорой"

16:23, 29 января 2018
Происшествия
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Умер еще один участник перестрелки возле метро

Читайте такжеВ Киеве возле Святошинского райсуда произошла вторая за день стрельбаОб этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Второй раненый, который получил огнестрельное ранение в живот, умер в карете скорой помощи", - уточнил источник.

Отмечается, что оба погибших были сотрудниками одного из частных охранных агентств.

Ранее сообщалось, что сегодня в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен.

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Теги: #Киев#стрельба